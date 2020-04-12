شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن تفاصيل مبادرة إطلاق أبواق السفن لدعم «جنود مواجهة كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تفاصيل مبادرة موانيء المنطقة الاقتصادية لإطلاق أبواق السفن، لدعم العاملين في مواجهة كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «ON»: «هذه المبادرة رمزية لتحية جنود في الصفوف الأولى في مواجهة كورونا، سواء الأطباء أو العاملين بخدمة الموانيء».

وواصل: «نؤكد دعمنا لكل الجنود الحقيقين الذين يعملون بشكل مباشر، في مواجهة أزمة كورونا، وهذه مبادرة رمزية لتحية العاملين سواء في مجال الصحة أو الموانيء».

وأطلقت السفن والقاطرات البحرية اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة في موانئ المنطقة الاقتصادية، أبواقها لمدة 15 ثانية تضامنًا مع العاملين في قطاعات النقل البحري والصحة والمواقع الحيوية، في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»،وذلك في إشارة ترمز لدعم وتحية العاملين في قطاع الخدمات البحرية والرعاية الصحية وكافة الأفراد العاملين في المواقع الحيوية والخطوط الأمامية للتصدي لتداعيات انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).