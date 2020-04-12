شكرا لقرائتكم خبر عن حبس 23 متهما بينهم 4 سيدات 15 يوما في أحداث قرية شبرا البهو بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر المستشار محمد حفني، رئيس النيابة الكلية بالمنصورة، مساء الأحد، بحبس 23 متهما، بينهم 4 سيدات، جميعهم من أهالي قرية شبرا البهو التابعة لمركز أجا، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة منع دفع جثمان الدكتورة سونيا عارف المتوفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، التجمهر والإرهاب ومقاومة السلطات وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطريق.

كان أهالى القرية اعترضوا سيارة الإسعاف التي تقل الجثمان ومنعوا دخوله إلى المقابر لدفنها بمقابر أسرة زوجها بالقرية بعدما أذاع أحد الأشخاص في ميكروفون المسجد دعوة لحث المواطنين على النزول ومنع دفن الجثمان بدعوى "منع انتشار العدوى".

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة وحالوا لعدة ساعات إقناع الأهالي أن دفن الجثمان سيتم وفقا للإجراءات الصحية المتبعة بحضور فريق الحجر الصحي، ولن يؤثر على صحتهم.

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وحاول المصاحبون للجثمان اقناعهم أن الجثمان تم تكفينه بطريقة شرعية ووضعه في كفن مكون من ثلاث طبقات طبقتين من القماش الأبيض والثالث من الجلد لدفنه بالطريقة الشرعية والوقائيه وتم السماح لبعضهم بمشاهدة الكفن المغلف به، إلا أنهم أصروا على الرفض وقاموا بالقاء الحجاره عليهم واشعال النيران، فقامت قوات الامن بإطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم لتفريقهم وتم دفن الفقيدة.