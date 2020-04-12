مفاجأة في انتحار شاب من أعلى مصحة لعلاج الإدمان في أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على متهمين اثنين يديران مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة.

انتحار شاب عشريني من الطابق الرابع كان بداية النهاية للقائمين على الدار، إذ كشفت الواقعة عن نشاط المصحة غير المشروع.

تلقى العقيد محمد نشأت مأمور قسم شرطة أبو النمرس، إشرة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب جراء سقوطه من مبنى مركز لعلاج الإدمان.

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المعاينة تحت إشراف العميد علاء فتحي رئيس قطاع الجنوب، أثبتت أن الجثة لشاب عشريني، يرتدي ملابسه، وبه كسور متفرقة بالجسم.

تحريتا فرقة الجنوب بقيادة العقيد أحمد نجم وبمشاركة ضباط وحدة مباحث أبو النمرس برئاسة الرائد محمد داوود، كشفت عدم وجود شبهة جنائية، وأن المتوفى كان يعالج داخل المصحة منذ نحو أسبوعين، وأقدم على الانتحار قفزا من الطابق الرابع لمروره بأزمة نفسية.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة لتباشر التحقيقات.