نشرة الحوادث المسائية.. تبرّع قضاة الدستورية تنقلات بـ"أمن الجيزة" وجريمة قتل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

لصالح العمالة غير المنتظمة.. قضاة المحكمة الدستورية يقتطعون راتب شهر أبريل

وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة، على اقتطاع ما يعادل مجموع رواتب قضاة المحكمة خلال شهر أبريل الجاري، لصالح العمالة غير المنتظمة بالبلاد، يؤدى إليهم على مدار ثلاثة أشهر من خلال صندوق (تحيا مصر); لمواجهة الجائحة العالمية.

مد أجل الحُكم على المتهمين بقضية "جبهة النصرة"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، اليوم الأحد، مد أجل النطق بالحكم على 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة"، لجلسة 28 أبريل.

النيابة تحقق في واقعة قتل سمسار في الهرم

تجرى النيابة العامة بالهرم، التحقيق في واقعة قتل سمسار على يد متهمين هاربين، بعدما منعهما من سرقة سيارة شقيقه، بمنطقة الهرم.

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الداخلية: القبض على 22 شخصًا حاولوا منع تنفيذ إزالة تعديات في الخانكة

قامت القوات الأمنية التي تضطلع بتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز الخانكة بالقليوبية، بالتصدي لبعض الخارجين عن القانون حاولوا منع تنفيذ قرارات الإزالة.

تنقلات أمن الجيزة.. "الوتيدي" مفتشا لقطاع الغرب وتصعيد نائب مأمور العجوزة

أصدر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حركة تنقلات محدودة بقطاع الغرب.

مصدر: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كاهن أقام قداسا بالمخالفة لقرار الحظر

قال مصدر أمني مسؤول إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كاهن للسماح بإقامة قداس مع عدد من المواطنين بالمخالفة لقرارات الحظر.

مجلس الدولة يؤجل جلساته إداريا حتى 23 أبريل

أصدر المستشار محمد حسام الدين، القرار رقم 252 لسنة 2020، باستمرار العمل بقراره السابق بشأن تأجيل جميع جلسات المحاكم والمفوضين، إدارياً، بجميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية حتي 23 أبريل الجاري.