انتحار شاب من أعلى مصحة لعلاج الإدمان بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أقدم شابا على الانتحار قفزا من أعلى مصحة لعلاج الإدمان بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.
تلقى العقيد محمد نشأت مأمور قسم شرطة أبو النمرس، إشرة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب جراء سقوطه من مبنى مركز لعلاج الإدمان.
المعاينة تحت إشراف العميد علاء فتحي رئيس قطاع الجنوب، أثبتت أن الجثة لشاب عشريني، يرتدي ملابسه، وبه كسور متفرقة بالجسم.
تحريتا فرقة الجنوب بقيادة العقيد أحمد نجم وبمشاركة ضباط وحدة مباحث أبو النمرس برئاسة الرائد محمد داوود، كشفت عدم وجود شبهة جنائية، وأن المتوفى كان يعالج داخل المصحة منذ نحو أسبوعين، وأقدم على الانتحار قفزا من الطابق الرابع لمروره بأزمة نفسية.
تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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