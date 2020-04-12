حبس خادمة وزوجها بتهمة سرقة أموال ومشغولات ذهبية من ربة منزل بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة مدينة نصر أول، اليوم الأحد، بحبس خادمة وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من شقة مخدومتها.

كان قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من (ربة منزل-مقيمة بدائرة القسم) باكتشافها سرقة كمية كبيرة من المشغولات الذهبية تقدر قيمتهم بمبلغ مالي 2,5 مليون جنيه، وهاتفها المحمول من داخل الشقة سكنها.

بجمع المعلومات وتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى مرتكبة الواقعة (خادمة لدى المٌبلغة-مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج، لها معلومات جنائية مسجلة)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبحوزتها كمية من المشغولات الذهبية المستولى عليها عبارة عن (5 خاتم - سلسلة).

بمواجهة المتهمة، اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وتمكنت من الاستيلاء على المسروقات وتسليهما لزوجها (عاطل) للتصرف فيها بالبيع لدى عملائه، وأمكن ضبطه وبحوزته (الهاتف المحمول المستولى عليه–بعض المشغولات الذهبية - مبلغ مالي 18ألف جنيه).

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وبمواجهة المتهم أقر بقيامه بالتصرف في باقي المسروقات بالبيع لدى عميليه "سيئ النية" وأقر بأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات بيع المشغولات الذهبية المستولى عليها، وأن المشغولات الذهبية المضبوطة بحوزته قام بشرائها من متحصلات الواقعة، وأمكن ضبط عميليه،

وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عملائهما "حسني النية" (3 أشخاص)، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم كمية من المشغولات الذهبية المستولى عليها، وأقروا بقيامهم بالتصرف فيها بالبيع، وقدموا المبالغ المالية متحصلات البيع.

باستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتهما بالسرقة.