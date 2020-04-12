الرئيس التونسي يصادق على قانون بهدف مجابهة تداعيات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (أ ش أ):

صادق الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، على قانون يفوض رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا كوفيد-19.

ويهدف هذا القانون وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية إلى تمكين الحكومة من الآليات الضرورية لمعالجة الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن مجلس نواب الشعب التونسي، كان قد صادق خلال جلسة عامة في الرابع من إبريل الجاري ، على مشروع هذا القانون.

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