السياحة والآثار تنظم جولة افتراضية جديدة لمقابر كوم الشقافة في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

نظمت وزارة السياحة والآثار جولة افتراضية جديدة لمقابر كوم الشقافة في محافظة الإسكندرية، على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتأتي هذه الزيارات الافتراضية في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية لزيارات بعض المواقع الأثرية المصرية عبر الانترنت، حيث يتم تنظيم زيارة جديدة أو جولة إرشادية لأحد المواقع أو المتاحف الاثرية، يوميا في تمام الساعه 8 مساء.

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وتعتبر مقابر كوم الشقافة في الإسكندرية من بين الآثار الأكثر روعة وجمالًا والأفضل حفظًا من العصر الروماني في مصر (30 ق.م - 395 م)، ويؤدي الدرج الحلزوني إلى حوالي 20 مترًا تحت سطح الأرض، حيث يمكن رؤية توابيت مزينة بأكاليل من أوراق العنب، وعناقيد العنب، ورؤوس الميدوسا، بالإضافة إلى اللوكلي (نيشات صغيرة الدفن المستطيلة المنحوتة في الجدران المستخدمة في الدفنات)، وكذلك نيشات أخرى مربعة صغيرة منفذة في الجدران حيث تم وضع الأواني التي تحتوي على بقايا الجثث.

كما يمكن رؤية بعض أفضل الأمثلة للاختلاط الثقافة المصرية والرومانية اليونانية، وتم تزيين الغرفة الرئيسية بالنقوش التي تصور المناظر المصرية القديمة، ولكن يتم تنفيذها بأسلوب الفن الكلاسيكي حيث يتم إجراء الطقوس الجنائزية على مومياء الإله أوزوريس من قبل الإله أنوبيس برأس ابن آوى، ويصور مرتديا ملابس كلاسيكية، وكذلك حورس برأس الصقر وتحوت برأس أبو منجل على جانبيه.

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