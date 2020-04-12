3 توجيهات جديدة من وزيرة الصحة بشأن مستشفيات عزل كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، اجتماعها الدوري عبر تقنية "الڤيديو كونفرانس"، مع الأطقم الطبية والإدارية بـ 6 من مستشفيات العزل وهى "النجيلة، بلطيم، كفر الزيات، تمي الأمديد، ملوي، ومستشفى قها".

واطمأنت الوزيرة خلال الاجتماع على توافر الاحتياجات الاستراتيجية الكافية من المستلزمات الوقائية الشخصية للأطقم الطبية من البدل الواقية أحادية الاستخدام و"الجوانتيات" والكمامات، كما استجابت لطلباتهم بتوفير إنترنت فائق السرعة لتيسير مهام عملهم، ووجهت بالاستجابة لكافة احتياجات الأطقم الطبية والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجههم وتذليلها، تقديرًا لجهودهم الوطنية والاستثنائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين.

ووجهت بضرورة تواجد فرق للدعم النفسي بشكل مستمر داخل مستشفيات العزل لتقديم الدعم المعنوي للأطقم الطبية والتواصل الفعال معهم.

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ووجهت الوزيرة أيضًا بتواجد مسئول بصفة مستمرة من لجنة متابعة الإجراءات الوقائية التي تم تشكيلها لتعزيز سبل حماية الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، حيث يتولى الإشراف على إجراءات مكافحة العدوى وعلى رأسها ارتداء وخلع الملابس الوقائية بشكل آمن.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



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