شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الإسكندرية للروم يترأس قداس أحد الشعانين: «هذا العام لن نتبادل قبلات الحب» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس البابا ثيودروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، صلاة القداس الإلهي لأحد الشعانين في كنيسة دير القديس سابا بالإسكندرية، الأحد، بمشاركة المتروبوليت ناركيسوس، مطران نفكراتوس والكيل البطريركي في الإسكندرية، والأسقف جرمانوس، أسقف تامياثيوس ورئيس دير القديس سابا بالإسكندرية.

وقال البابا: «هذا العام قد لا نضيء الشموع للعريس وقد لا نعزي مريم العذراء في الجلجثة ولا نقوم بتعطير جسد الحياة بعطور رائعة ولا نتبادل قبلات الحب في باحات كنائسنا، ومع ذلك فإن نور القيامة يتغلب على القيود، ويتغلب على المحظورات، ويتغلب على الخوف الذي يعشش في نفوس الناس. إن نور القيامة مُعطى للجميع، الصالحين والظالم، المؤمنين وغير المؤمنين، الأرثوذكس والزنادقة، المسيحيين وغير المتدينين».

أضاف أن «نور القيامة ينير قلوب كل من يستطيع، على الرغم من الخوف، أن يتلاءم مع قلوبهم المسيح القائم. أعرف انه لا يمكننا فتح أبواب منزلنا، هذا جيد. ومع ذلك يمكننا أن نساعد: رسالة إلى مريض، مكالمة هاتفية مع وحيد، حقيبة طعام متروكة على عتبة منزل، صحن طعام على مسند رأس رجل بلا مأوى. لذلك ليس فقط أن أشقائنا بحاجة إلينا. لدينا إخواننا الذين هم وحدهم عاجزين في فراش الألم في المستشفيات، إنهم هم الذين يحملون مفاتيح الجنة وعندما نفعل ذلك، لنتذكر أننا نحتفل أيضًا بكل أولئك الذين لم ينجوا وتركونا لمقابلة المسيح في ملكوت السموات».

بطريرك الإسكندرية للروم يترأس قداس أحد الشعانين

بطريرك الإسكندرية للروم يترأس قداس أحد الشعانين

بطريرك الإسكندرية للروم يترأس قداس أحد الشعانين

بطريرك الإسكندرية للروم يترأس قداس أحد الشعانين

بطريرك الإسكندرية للروم يترأس قداس أحد الشعانين

بطريرك الإسكندرية للروم يترأس قداس أحد الشعانين