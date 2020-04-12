شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: عروض رجال الأعمال تنهال علينا للمساهمة فى أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من الصعب حاليا تسيير الرحلات الجوية لعودة المصريين بالخارج، مضيفا: «لدينا خطة للحل حينما تنضبط الظروف».

وأضاف متحدث الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «ON»، أنه سيتم عقد اجتماع هذا الاسبوع لبحث الاجراءات التفصيلية وخطة التحرك لإعادة المصريين العالقين بالخارج.

وأشار إلى أنه جارى حصر الأعداد وهناك اقتراح وخطة لتسيير الطائرات لإجلائهم وإعادتهم لمصر، مضيفًا: «لم نتأخر في تلك الإجراءات وقمنا بالكثير من الرحلات لإعادة المصريين من لندن وواشنطن، والفترة المقبلة سنقدم حل جذرى لإعادة المصريين العالقين بالخارج».

وواصل: «نعمل على حل لا يكلف الدولة الكثير من المال مع إعفاء العائدين من مصاريف حجرهم صحيًا.. ونتمنى أن يصبروا شوية ولن نتأخر عن الحل ساعة.. ولا نعمل على أنصاف الحلول».

وتابع: «نتلقى عروض من رجاال الأعمال للمساهمة في القضاء على أزمة الكورونا، والعروض تنهال على الحكومة المصرية».

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