شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الدقهلية عن منع دفن جثمان الطبيبة المتوفاة بكورونا: تصرف غير مسئول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، إن حالة الغضب التي انتشرت بين المصريين بسبب واقعة رفض أهالي قرية «شبرا البهو» دفن جثمان الطبيبة المتوفية بالكورونا، تُعتبر رسالة طمأنة بأن منظومة قيم المجتمع المصري ما زالت بخير.

وأشار «الشيخ»، خلال مداخلة هاتفي مع الإعلامي محمد السرسي ببرنامج «حوار مع مسئول»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، إلى أنه لا يوجد على الإطلاق مبرر ديني أو أخلاقي أو طبي لتصرفات أهالي القرية، مؤكدًا أنه يتم إتباع كافة الاجراءات الوقائية مع جثمان المتوفي بفيروس كورونا.

وأضاف نائب محافظ الدقهلية، أن كل أهالي الدقهلية يرفضون تصرف بعض قاطني قرية شبرا البهو، حيث أنه تصرف غير مسؤول، والأهالي لا ترضى به.