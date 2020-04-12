شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ البحيرة: جار تجهيز مستشفى لاستقبال الحالات المصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إن المحافظة تقوم بدور كبير في منع إقامة الأسواق كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت «بلبع»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد السرسي ببرنامج «حوار مع مسئول»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، إلى أن البحيرة محافظة ريفية يؤمن أهلها بطريقة شراء احتياجاتهم بشكل يومي، معقبة: «ست البيت مش بتحب تخزن سلع».

وأضافت أنهم قاموا بفض كثير من الأسواق بالمحافظة، منوهة بأنهم فوجئوا بعد فض الأسواق بأن السيدات يبيعن الخضروات والفواكة عند منازلهن، كاشفة أنها عندما توجهت لتفقد الوضع وجدت السيدات يستخدمن كحول وكمامة.

وعن مستشفيات عزل مصابي كورونا بالمحافظة، أوضحت أنه لا يوجد مستشفى حجر صحي بالمحافظة، وجار تجهيز مستشفى الآن وجدت حاجة لها، حيث تستقبل مستشفى الصدر الحالات المشتبه بها.