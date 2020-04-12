شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة والآثار» تقدم جولة افتراضية لمقابر كوم الشقافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن جولة افتراضية جديدة لمقابر كوم الشقافة في محافظة الإسكندرية، مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر https:--bit.ly-2mumm1E

وبحسب بيان، الأحد، تعد مقابر كوم الشقافة في الإسكندرية من بين الآثار الأكثر روعة وجمالًا والأفضل حفظا من العصر الروماني في مصر «30 ق.م- 395 م».

يؤدي الدرج الحلزوني إلى حوالي 20 مترًا تحت سطح الأرض، حيث يمكن رؤية توابيت مزينة بأكاليل من أوراق العنب، وعناقيد العنب، ورؤوس الميدوسا، بالإضافة إلى اللوكلي «نيشات صغيرة الدفن المستطيلة المنحوتة في الجدران المستخدمة في الدفنات»، وكذلك نيشات أخرى مربعة صغيرة منفذة في الجدران حيث تم وضع الأواني التي تحتوي على بقايا الجثث.

وهنا أيضًا يمكن رؤية بعض أفضل الأمثلة للاختلاط الثقافة المصرية والرومانية اليونانية. تم تزيين الغرفة الرئيسية بالنقوش التي تصور المناظر المصرية القديمة، ولكن يجري تنفيذها بأسلوب الفن الكلاسيكي: يتم إجراء الطقوس الجنائزية على مومياء الإله أوزوريس من قبل الإله أنوبيس برأس ابن آوى، الذي، مع ذلك، يصور مرتديا ملابسا كلاسيكية، وكذلك حورس برأس الصقر وتحوت برأس أبومنجل على جانبيه.

على جانبيّ المدخل داخل الغرفة يوجد شكل أنوبيس، لكنه يقف في وضع كلاسيكي طبيعي ويرتدي زي الجنود الرومان. خارج الغرفة، على جانبي المدخل، يصور Agathodaimon إله حامي على هيئة ثعبان، الذي يحرس الغرفة، ملفوفًا حول صولجان الإله اليوناني هيرميس المعروف باسم صولجان الـcaduceus، بينما كان يرتدي التاج المزدوج لمصر العليا والسفلى.

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