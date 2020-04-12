شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: 300 ألف من العمالة غير المنتظمة يصرفون منحة الـ 500 جنيه غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الأوراق المطلوبة لصرف منحة الـ 500 جنيه، مشيرا إلى أهمية أن يأخذ المواطن معه أثناء توجهه للصرف، بطاقة الرقم القومي أصل وصورة والهاتف المحمول الذي استقبل عليه الرسالة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن المستحق للمنحة سوف يستلم الـ 500 جنيه إضافة لكارت حساب خاص به تم إنشائه حتى يتيح له صرف مكافأة الشهرين القادمين في أي وقت.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مواعيد الصرف تبدأ من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء، موضحا أن من لم يذهب في اليوم المحدد له لظروف ما، سيتم تحديد موعد بديل له.

وتابع عمرو طلعت، أنه تم حذف بعض الأشخاص لنقص إجراءات التقديم وعدم استكمالها سواء وجود خطأ في الرقم القومي أو رقم الهاتف، وعليهم أن يتقدموا مرة أخرى.

وأكد أنه من المتوقع أن يصرف غدا الاثنين 300 ألف مواطن من العمالة غير المنتظمة لمنحة 500 جنيه، موضحا أن الصرف يتم من خلال جهتين وهما البريد المصري وبه 4600 منفذ والجهة الثانية البنك الزراعي المصري من خلال 1100 فرع تابع له، وأردف أنه متاح للشخص صرف المنحة من أقرب منفذ طالما أن هذا المنفذ تابع للجهة المخصصة له سواء البريد أو البنك.

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