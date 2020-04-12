شكرا لقرائتكم خبر عن «الأخوة الإنسانية» تهنئ المسيحيين بالعيد: قريبًا سنحتفل بالانتصار على الوباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، والمسيحيين بمناسبة عيد الفصح، معربًا عن تمنياته أن تتكرر هذه الأعياد وغيرها من المناسبات لدى جميع الأديان، وقد تخلصت البشرية من هذا الوباء وعادت الحياة أكثر أمنا وسلامًا لجميع البشر.

وقال الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «نحن جميعًا بحاجة إلى أن نتشارك أفراحنا في هذه الأيام، كما تقاسمنا همومنا وآلامنا، وأن ننشر التفاؤل والبهجة، لن نسمح لهذا الوباء الخبيث بأن ينتصر علينا، ولن ندعه يقتل فرحتنا».

وأضاف عبدالسلام: «سنحتفل بالأعياد الآن ونحن نحارب الوباء من داخل بيوتنا، وواثقون بأننا في الغد القريب سنحتفل بالانتصار عليه ونحن مجتمعون من كل الأديان والمذاهب في دور العبادة والشوارع وأماكن العمل، تجمعنا الفرحة، وتوحدنا الأخوة، سيحدث ذلك قريبًا».