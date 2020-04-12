شكرا لقرائتكم خبر عن لضيق الحال.. «سائق» يحاول الانتحار بإلقاء نفسه في النيل و«فلاح» يتناول مادة سامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقدم سائق وفلاح على التخلص من حياتهما، لمرورهما بضائقة مالية، وعدم قدرتهما المالية على مواجهة أعباء الحياة، حيث حاول سائق الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى كوبري النيل في مدينة بني سويف، بينما تناول فلاح مادة سامة، وجرى نقلهما إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور قسم شرطة بني سويف، بقيام أحد الأشخاص بإلقاء نفسه من أعلى كوبري النيل العلوي بمجرى مياه نهر النيل أمام نادي المهندسين دائرة القسم.

وانتقل نائب مأمور قسم شرطة بني سويف وقوات قسم الإنقاذ النهري، وتم إنقاذه وتبين أنه يدعى «محمد ج. ع» سائق، مقيم قرية الشيخ على ببياض العرب بمركز بني سويف، وتم نقله لمستشفى بني سويف العام.

وتبين من توقيع الكشف الطبي عليه، عدم وجود إصابات ظاهرية، كما تبين أنه من سؤاله خلال تحقيقات الشرطة، أنه القى بنفسه من أعلى كوبري النيل بمجرى مياه نهر النيل بقصد الانتحار لمروره بضائقة مالية، ولا يتهم أحد، ونفى الشبهة الجنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 1819 إداري قسم شرطة بني سويف.

كما تلقى مدير أمن بني سويف إخطارًا من العقيد محمود مهنى مأمور مركز شرطة إهناسيا، بورود بلاغ من مستشفى إهناسيا المركزي بوصول «عادل. ع.» 26 عام، فلاح، مقيم قرية النويرة، مصاب بالتسمم والحالة العامة دون المتوسطة، وتم تحويله لمستشفى بني سويف العام.

وتبين من التحريات الأولية وسؤال المصاب قرر تناوله مادة سامة عبارة عن سم فئران، بقصد إنهاء حياته، لمروره بحالة نفسية سيئة، نظرًا لتركه العمل بالشركة التي كان يعمل بها بالقاهرة، ولم يتهم أحد، ونفي الشبهة الجنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 1346 إداري مركز شرطة اهناسيا.

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