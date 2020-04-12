شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أحداث «شبرا البهو».. شيخ الأزهر يلقي كلمة مصورة هامة بعد قليل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلقى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، كلمة مصورة هامة، بعد قليل، حول بعض الوقائع التي حدثت مؤخرا من تجمهر المواطنين ورفضهم دفن ضحايا فيروس كورونا في بلدانهم.

ويؤكد شيخ الأزهر في كلمته أنَّ «شريعة الإسلام تدعو إلى الإسراعِ في تجهيز الميِّت والتعجيلِ بدفنِه والدُّعاءَ له والتَّرحُّمَ عليه، مع الالتزام الصَّارم بما تُصدره الهيئاتُ الصحيَّة والجهاتُ المختصَّة بشأن مَن يُتوفَّون في ظُروفٍ استثنائيَّةٍ مثلِ ظروف الوباء الذي يضربُ البلادَ والعبادَ في هذه الأيام».

ويشدد شيخ الأزهر في كلمته على أنَّ «التجمهرَ في وجهِ جنازةِ الميِّت، ورفضَ دفنِه في مقبرةِ بلدِه ومسقطِ رأسِه هو انتهاكٌ صريحٌ وغيرُ آدميٍّ لحرماتِ الموتى التي تَعارَف عليها كلُّ الناس شرقًا وغربًا، مُؤمنين وغيرَ مؤمنين».