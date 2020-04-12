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شكرا لقرائتكم خبر عن وسط تواجد أمني.. أهالي قرية بـ«قويسنا» يؤدون صلاة الجنازة على ضحية «كورونا» بالمقابر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدى العشرات من أهل قرية كفر اشليم، التابعة لمركز قويسنا، بمحافظة المنوفية، صلاة الجنازة أمام مقابر القرية على إحدى سيدات القرية أبناء القرية، وتدعى الحاجة زينب.ع، 63سنة، والتى توفيت نتيجة إصابتها بفيروس الكورونا.
وقال إسلام النحاس من أهالى القرية، إن قوات الشرطة تواجدت بكثرة بالقرية وسيارات الأمن المركزى وعلى رأسهم اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، وضباط مركز شرطة قويسنا، وخالد النمر رئيس مركز ومدينة قويسنا، وبعض المشرفين من الصحة، وبمجرد وصول الجثمان أمام المقابر قام أهالى القرية وعائلة المتوفية بالاصطفاف أمام المقابر والصلاة عليها مرتدين الكمامات.
وأضاف أن إصابتها حدثت نتيجة مخالطة حالة قادمة من العمرة، مشيرا إلى وجود زوجها ونجلتها بمستشفى العزل لتلقى العلاج بعد إيجابية نتائجهم.
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