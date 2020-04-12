شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة لتأثير الفيروس على التصدير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة عن دراسة يجرى إعدادها لتقديمها لوزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع خلال الأيام القليلة القادمة، تتضمن تقييما تفصيليا للموقف الحالى للقطاع إنتاجا وتصديرا، ومدى تأثره بتداعيات أزمة كورونا من حيث الإنتاج والتصدير، وكذا تقديم رؤية تفصيلية بكيفية مواجهة التداعيات والأسواق البديلة المرشحة عوضا عن الأسواق التى تأثرت بالأزمة العالمية وخطة المجلس خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

وقال أبوالمكارم فى بيان صحفى «أمس» إن المجلس يجرى اتصالات شبه يومية بالمصانع والمصدرين من أجل الوقوف على مدى تأثرهم بالازمة ومحاولة المساعدة فى حل ما يواجههم من مشكلات، واشاد أبوالمكارم بقرارات الحكومة الاخيرة فى دعم الصناعة، مشيرا إلى أنها قرارات حكيمة.

ووصف قرار صرف ٣٠٪‏ من مستحقات المصدرين المتأخرة بأنه قرار مناسب جاء فى الوقت المناسب، مكن المصانع من مواجهة التكاليف الإضافية الناجمة عن خفض الطاقات الإنتاجية بسبب تقليل عدد ساعات العمل، حيث سيتم توجيه المتأخرات لشراء الخامات وصرف المرتبات مشيدا بالأداء الإيجابى للسياسة المالية بقيادة البنك المركزى ومنها تأجيل أى سداد للقروض الصناعية وغيرها لمدة ٦ أشهر وخفض الفائدة على القروض الصناعيه لتصل إلى ٨٪‏.