شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين «الإنتاج الحربى» و«العربى الإفريقى» لإقامة محطات الطاقة الشمسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أمس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربى) والبنك العربى الإفريقى الدولى، للتعاون المشترك فى مجال إقامة محطات الطاقة الشمسية. جاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

أوضح «العصار» أن الهدف من توقيـع البروتوكول التعاون بين الجانبين لتمويــــل عمــــلاء شركة «بنها للصناعات الإلكترونية» لشراء وتركيب محطات الطاقة الشمسية من إنتاج الشركة لتوليد الكهرباء بالمنشآت التابعة لهم، حيث ستكون مسؤولية شركة «بنها» إعداد المقايسات لكل مشروع تركيب محطة طبقًا لمطالب العميل وتقديم العروض إلى العملاء، وإرسال العروض إلى البنك بعد موافقة العميل لتركيب المحطات، وذلك مقابل قيام البنك العربى الإفريقى بتمويل قيمة تنفيذ المشروع على حساب العملاء، مؤكدًا أن التعاون يأتى فى إطار حرص وزارة الإنتاج الحربى على التكامل مع كل الجهات بالدولة، ومن بينها البنوك والقطاع الخاص، وذلك بما يعود بالنفع على المواطنين ويلبى احتياجاتهم.

وقال شريف علوى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربى الإفريقى الدولى، العضو المنتدب، إن البنك مؤسسة مالية كبرى تتمتع بخبرة متميزة فى مجال منح التمويلات متعددة الأغراض، مضيفًا أنه بموجب بروتوكول التعاون سيكون البنك مسؤولًا عن دراسة الإمكانيات المالية لعملاء شركة بنها للصناعات الإلكترونية من طالبى شراء وتركيب محطات الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية، وبحث إمكانية تنفيذ برنامج تمويل لهؤلاء العملاء بقيمة المشروع أو جزء منه، وذلك طبقًا للسياسة الائتمانية المعتمدة للبنك للتمويل الشخصى، ومن ثم دفع مقابل الخدمة إلى شركة «بنها» حال موافقة البنك على تمويل العميل.

وأضاف «علوى» أن توقيع البروتوكول يعد فرصة مهمة للبنك للتعاون مع «الإنتاج الحربى» التى تعد إحدى أهم المؤسسات الوطنية بالدولة، مشيدًا بما تمتلكه شركات الإنتاج الحربى ومن بينها «بنها للصناعات الإلكترونية» من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وخبرات بشرية وفنية، تمكنها من إنتاج منتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة.