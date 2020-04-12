شكرا لقرائتكم خبر عن «أوراسكوم للتنمية» تحدد 5 إجراءات لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت شركة أوراسكوم للتنمية «مصر» إنها تراقب عن كثب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، موضحة أنها تضع الأولوية الأولى للحفاظ على صحة وسلامة فريق الإدارة، العملاء، الشركاء والمدن التى تعمل فيها.

واتخذت الشركة حسب بيان «أمس» العديد من الإجراءات لحماية موظفيها منها على سبيل المثال تشجيع العمل من المنزل، وتنفيذ تدابير وقائية فى المكاتب، والإيقاف المؤقت لعدد من الخدمات، وتقييد رحلات السفر لأغراض العمل وتوفير ونشر التحذيرات اللازمة بين جميع الموظفين عن فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وأكدت التزام جميع المدن التابعة لها - الجونة، O West، مكادى هايتس، طابا هايتس وبيوم- بالإرشادات التى وضعتها وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.

وتقوم الشركة وفقا للبيان بتطبيق برنامج تعقيم استثنائى يقوم بالحفاظ على مستوى عال من النظافة لجميع الموظفين والعمال، وتطهير الأسطح العامة بشكل متكرر، والاستفادة من معقمات اليد فى الأماكن العامة كذلك وقد تم التنسيق أيضًا مع شركائنا التجاريين (الفنادق والمطاعم والمقاهى ومحلات البيع بالتجزئة) لتعقيم منافذهم وتطبيق جميع إجراءات السلامة والنظافة الرسمية.

كان أداء الشركة خلال الربع الأول من العام الحالى لشهرى يناير وفبراير يعمل بشكل طبيعى على الرغم من تأثير فيروس كورونا المستجد

COVID-19. وبدأ التاثير على نتائج أعمال الشركة بداية من مارس الماضى مع انتشار فيروس كورونا المستجد مما أدى إلى العديد من الإجراءات التى اتخذتها الحكومات العالمية، على سبيل المثال الإجراءات الخاصة بتشجيع التباعد الاجتماعى وفرض إجراءات الحظر. ومع زيادة انتشار الوباء بشكل أكبر وزيادة عدد البلدان والمدن التى تعتمد تدابير صارمة والذى أدى إلى تطبيق قيود على السفر وإيقاف الرحلات الجوية حول العالم. كما أصدرت الحكومة قرارات بإغلاق الفنادق فى مختلف المدن السياحية وفرضت حظر تجول بدءا من الساعة 8 مساءً إلى 6 صباحًا اعتبارًا من 25 مارس 2020 حتى 23 أبريل 2020 إلى جانب تدابير أخرى لمحاربة انتشار الفيروس.

وقامت إدارة الشركة باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية فى ظل الظروف العالمية الحالية والانكماش الاقتصادى. الغرض منها هو تقليل الإنفاق والحفاظ على النقدية لأطول فترة ممكنة لضمان استقرار تسيير أعمال المجموعة، والحفاظ على عمليات التشغيل وتنفيذ الاستثمارات المخطط لها بمجرد عودة العمل بشكل طبيعى وذلك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والمالية المخطط لها مسبقا.

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وشملت الإجراءات المتخذة تخفيض النفقات الرأسمالية والالتزام بالضرورى منها فقط، تأجيل تعيين موظفين جدد، تخفيض جميع المصروفات والتكاليف إلى أدنى حد ممكن وكذلك تخفيض جميع مصروفات التسويق، الاستفادة من المبادرات الحكومية المعلنة لدعم الشركات وتأجيل بعض الالتزامات الممكنة، الاستفادة من مبادرات البنك المركزى المصرى المعلنة والخاصة بتأجيل سداد القروض القائمة والفوائد الخاصة بها لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى الاستفادة من مبادرات البنك المركزى المصرى المعلنة لدعم شركات السياحة.

بالإضافة إلى التطور الملحوظ فى الأداء التشغيلى للمجموعة على مدى العامين الماضيين، والذى يضع الشركة فى وضع جيد ويدعمها لمواجهة التداعيات الراهنة. حيث تتمتع الشركة بنموذج تشغيلى ومركز مالى قوى يتميز بتنوع مصادر الإيرادات مما يعزز من قدرتها خلال الفترة القادمة. ونظرًا لأن مدى وشدة الانتشار غير معروفة فقد تم تعليق المؤشرات الاسترشادية المتوقعة خلال عام 2020. وسوف تقوم الشركة باستمرار اعتماد التدابير اللازمة لتقليل النفقات والتكاليف للحد من الآثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا كما ستعمل الشركة على مراقبة التكاليف والمصروفات بشكل يومى لضمان الحفاظ على مستويات التكاليف المستهدفة. ونتوقع تقديم المزيد من المعلومات خلال اجتماع عرض نتائج أعمال الربع الأول فى يونيو 2020.