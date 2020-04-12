شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على تغطية صكوك «طلعت مصطفى».. وقيدها بالبورصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اكتتاب أول صكوك فى مصر لمجموعة طلعت مصطفى القابضة بقيمة 2 مليار جنيه، إقبالا لتغطية الإصدار، وبلغت معدلات التغطية 1.5 مرة، وكانت من 4 بنوك محلية، على رأسها بنك مصر وبنوك القاهرة والمصرى الخليجى وقناة السويس، فيما يعتزم بدء إجراءات قيدها بالبورصة المصرية خلال أسبوع.

وأعلنت هيئة الرقابة المالية، الأربعاء الماضى، موافقتها على طرح أول إصدارمن الصكوك بسوق المال بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار جنيه -إصدارا واحدا- من نوع صكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وقابلة للتداول وللسداد المُعَجل وغير قابلة للتحويل لأسهم، كما سيتم طرحها طرحاً خاصاً والقيد بالبورصة لمدة 57 شهراً، اعتبارا من تاريخ الإصدار وبحد أقصى نهاية عام 2024، وبقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للصك الواحد تستهلك وفقا لجدول محدد للسداد/الاستهلاك.

وسيتم تحويل حصيلة الاكتتاب فى الصكوك لصالح الشركة العربية للمشروعات والتطويرالعمرانى باعتبارها الشركة المستفيدة مقابل بيع المركز التجارى المملوك لها بمشروع مدينتى لشركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك (شركة التصكيك).

وحازت الشركة والصكوك المصدرة فى تصنيفها الائتمانى على درجة A+ من قبل شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين، إحدى كيانات شركة موديز العالمية للتصنيف الائتمانى، وتعكس هذه الدرجة من التقييم الأسس القوية والإمكانيات الراسخة والمكانة الرائدة التى تتمتع بها الشركة فى قطاع التطويرالعقارى فى مصر.

وقام مكتب حلمى وحمزة وشركائهما - أعضاء مكتب المحاماة بيكر آند مكنزى إنترناشوينال، بدور المستشار القانونى لهذا الإصدار لصالح الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى ش. م. م. بصفتها الجهة المستفيدة - والشركة العربية هى إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة - وتبلغ قيمة الإصدار 2 مليار جنيه بفترة استحقاق بنهاية عام 2024. كما تولت المجموعة المالية هيرمس دور المنسق والمستشار والمروج وضامن تغطية الاكتتاب لهذه الصفقة.

وقال محمد غنام، الشريك التنفيذى ورئيس قطاع أسواق رأس المال بمكتب حلمى وحمزة وشركائهم قائلًا: «لقد أسعدنا للغاية تمثيل الشركة العربية وتولى دور المستشار القانونى فى هذه الصفقة الهامة. كون أن هذا أول إصدار للصكوك فى مصر ما يجعله صفقة فريدة من نوعها وأن نجاح إتمامها فى هذا التوقيت الصعب إنما يدل على قدرة واحترافية فريق العمل بالمكتب المشارك فى هذه الصفقة وكذلك تضافر كافة جهود الأطراف المشتركة فى هذه الصفقة وعلى الأخص فريق العمل بالشركة العربية وكذلك فريق العمل بالمجموعة المالية هيرميس الذى استطاع الترويج لهذه الصفقة فى ظل هذا التوقيت الصعب.

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أضاف غنام، فى بيان صحفى أمس، أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت موافقتها النهائية على الإصدار وأن فريق العمل بالمكتب سيبدأ فى إجراءات قيد الصكوك بالبورصة المصرية مطلع الأسبوع القادم، حيث يعد هذا أول اصدار للصكوك يتم قيده وتداوله بالبورصة ويعتبر إضافة وتنوعا للأوراق والأدوات المالية المقيدة والمتداولة بالبورصة ويفتح مجالا جديدا لتدبير التمويل المتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية للعديد من القطاعات الاستثمارية فى مصر.