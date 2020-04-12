شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 26 ألف كرتونة مواد غذائية على «العمالة غير المنتظمة» بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن وصول 26 ألف و500 كرتونة مواد غذائية تموينية لتوزيعها على العمالة غير المنتظمة، بمختلف قرى ومراكز المحافظة، للتخفيف عنهم في ظل إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا».

وقال المحافظ في تصريحات صحفية إنه تم توزيع الكراتين على الجمعيات الأهلية المنتشرة بربوع المحافظة وعددها 178 جمعية أهلية، حيث سيتم توزيعها على العمالة غير المنتظمة، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، بعد تحديد الأسر المستحقة والأكثر احتياجا، لافتا إلى أن الأولية سوف تكون للعمالة غير المنتظمة والمتضررين بشكل مباشر من تداعيات الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأوضح محافظ سوهاج، أن كرتونة المواد الغذائية تشمل كميات مناسبة من السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية مثل «الأزر، والسكر، والملح، والشاي، والزيت، والصلصة، والبقوليات، والمكرونة والمعجنات»، والتي تكفي لسد احتياجات الأسر المستفيدة لفترة طويلة نسبيا، وهو الذي سيساهم في التزام المواطنين، بعدم النزول للأسواق، وبالتالي الحد من التجمعات.