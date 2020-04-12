شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: القوات المسلحة جهزت 11 ألف سرير داخل 7 مدن جامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن القوات المسلحة كانت شريكاً مهماً في مساندة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، كما أن القوات المسلحة تسلمت حوالى 7 مدن جامعية، وقامت بتجهيز حوالى 11 ألف سرير كاحتياطي في حالة الاحتياج إليها.

وأضاف هيكل، خلال حواره مع الإعلامية لبني عسل، ببرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر فضائية الحياة، ننصح المواطنين بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية طوال الوقت حتى ننتهي من الأزمة، موضحاً أن 88% من حالات الإصابة بكورونا في مصر لا يحتاجون لدخول مستشفيات العزل.

وأضاف وزير الدولة للإعلام، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساعدت في صمود الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن منحة الدولة للعمالة غير المنتظمة جعلت المتآمرين علينا يطلقون الشائعات، قائلا: "لما أوقف كل نشاطات القطاع الخاص سيؤدي إلى فقدان عدد كبير من الناس لوظائفهم".

Advertisements

وأكد أسامة هيكل، أنه كلما كانت أعداد الإصابات بفيروس كورونا قليلة كانت الدولة قادرة على المواجهة وصامدة اقتصادياً، مؤكداً أنه كان يتمني مشاركة أكبر من رجال الأعمال في التبرع ومواجهة أزمة فيروس كورونا، حيث إن الكثير من مؤسسات الدولة تبرعت بجهود فردية.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة حتى اليوم.

وأوضح بيان للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.

وأضاف، أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.