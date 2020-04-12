شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم التاسع عشر وانتشار شرطى بالشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، تنفيذ قرار حظر الحركة بالطرق، لليوم التاسع عشر، على التوالي بكافة ربوع الجمهورية حتى الساعة السادسة صباح غداً الاثنين، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولحماية المصريين من أي أخطار قد يتعرضون لها.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مد حظر حركة المواطنين، واستمرار حظر التجول لمدة أسبوعين آخرين حتى 23 أبريل، من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة، وحتى السادسة صباحا، مع استمرار كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مسبقا.

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ووجه رئيس الحكومة خالص الشكر والتقدير للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، وضباط وأفراد القوات المسلحة، على التجهيزات والاستعدادات التي تم استعراضها أمس، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار الوقوف جنباً إلى جنب القطاع المدني في التصدي لفيروس " كورونا" المستجد، ومساندته من خلال تسخير كافة الإمكانات المتاحة لديه في سبيل ذلك.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن ما تم تنفيذه من خطوات وما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات تتعلق بالإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة الماضية هو ما أعطى القدرة للدولة المصرية على تحمّل تداعيات وتبعات هذه الأزمة العالمية الكبرى.

كما أكد رئيس الوزراء، أنه سيتم البدء فوراً في تحويل الحالات الإيجابية المصابة بفيروس " كورونا" المستجد، التي لا تظهر عليها أية أعراض، إلى نُزل الشباب، والمدن الجامعية، والتي تشهد استعدادات مكثفة لاستيعاب أي أعداد يتم تحويلها إليها.