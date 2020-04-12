شكرا لقرائتكم خبر عن شباب المنوفية يستقبلون ممرضا متعافيا من كورونا بالتصفيق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى مجموعة من شباب قرية كفر فيشا، فى محافظة المنوفية، بتعافى طبيب من أهل القرية بعد إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث كان ضمن الإصابات المكتشفة فى المعهد القومى للأورام، واستقبل شباب القرية الطبيب المتعافى من الفيروس التاجى بالتصفيق تقديرًا لجهوده فى أداء عمله لتخفيف آلام المرضى.

وانتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعى للحظة وصول الطبيب المتعافى من فيروس كورونا لقريته فى محافظة المنوفية، حيث اصطف الشباب على جانبى الطريق وصفقوا للطبيب الشباب تقديرًا له، كما حافظوا على وجود مسافة آمنة بينهم حفاظًا على أنفسهم من احتمال الإصابة بالفيروس التاجى، وذلك تنفيذًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة، التى توصى بترك مسافة بين الأشخاص تتراوح بين متر إلى مترين لتجنب تفشى المرض فى حال إصابة شخص بالفيروس دون ظهور أعراض عليه.





يشار إلى أن عثمان منصور أستاذ ورئيس قسم علاج الأورام بالمعهد القومى للأورام، كان قد قال إنه بعد إصابة 17 شخصا بالمعهد بفيروس كورونا، معظمهم من أطقم التمريض و3 أطباء، تم إجراء مسح طبى شامل لحوالى 1500 شخص من العاملين بالمعهد من الأطباء والعاملين والممرضين والمرضى الذين جاءوا إلى المعهد والمرافقين الذين كانوا معهم، وتم إجراء تحليل " PCR " لهم للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وأثبتت التحاليل خلوهم من الفيروس.

وأكد أن الطوارئ تستقبل الحالات الحرجة، ويتم إجراء الجراحات العاجلة والتحاليل للمرضى الذين سبق حجز مواعيد لهم، ولكن المعهد لا يستقبل المرضى الجدد فى الوقت الحالى، موضحا أن المعهد سيبدأ بالعمل بكامل طاقاته يوم السبت المقبل الموافق 18 إبريل بعد اجراءات التطهير والتعقيم التى تتم حاليا لمنع انتشار الفيروس، وتوفير المستلزمات الطبية الوقائية من فيروس كورونا.

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