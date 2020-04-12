شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تبدأ حصاد محصول القمح من 3.4 مليون فدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظات الأقاليم على مستوى القرى والمراكز كافة، بدء حصاد محصول القمح لهذا العام، فى وجود وكلاء وزارتى الزراعة والتموين.

وأوضح الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن مصر تزرع حاليًا نحو 3.4 مليون فدان بمتوسط إنتاجية يصل إلى نحو 9 ملايين طن، من إجمالى استهلاك كلى من القمح حوالى 15 مليون طن، وبالتالى تصبح حجم الفجوة 6 ملايين طن.

وشهد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بدء موسم الحصاد بمزارع قمح بمنطقتى (الشركة 8، والشركة 6) بزمام مركز الخارجة، وقال إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة فى المحافظة، إن المساحة المنزرعة بلغت 192 ألفًا و701 أفدنة، والمحاصيل الإرشادية حققت إنتاجية مرتفعة، مثل صنفى (بنى سويف 1 وبنى سويف 5)، إلى جانب تجربة زراعة الصنف الفرعونى، وسيتم تعميمه. وأضاف «رضوان» أنه من المتوقع إنتاج 4 ملايين أردب قمح هذا الموسم، بمتوسط 20 أردبًا للفدان الواحد، غير أنه سيتم توفير 8 حصادات وتشغيلها كمشروعات للشباب بتوجيهات من المحافظ.

وفى أسيوط، أعلن المحافظ اللواء عصام سعد، الانتهاء من جميع الاستعدادات وتجهيز 27 مركز تجميع تشمل «الشون والصوامع والهناجر» بمراكز ومدن المحافظة، لاستلام محصول القمح من المزارعين والمورّدين، وتوريده اعتبارًا من 15 إبريل الجارى وعلى مدار 3 أشهر حتى 15 يوليو المقبل، منوهًا بأن إجمالى المساحة المنزرعة هذا العام، بلغت 240 ألفًا و909 أفدنة بمختلف القرى والمراكز، بزيادة كبيرة عن العام الماضى.

وأشار إبراهيم سرور، وكيل وزارة الزراعة فى المحافظة، إلى أن أبواب الصوامع والشون ستظل مفتوحة أمام منتجى القمح لتوريد محصولهم حتى 15 يوليو المقبل.

وأكد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، أن مساحة الأراضى المنزرعة بالقمح، بلغت 130 ألف فدان، والمستهدف توريده 200 ألف طن، إذ يتوافر بالمحافظة 22 موقعًا للتخزين، بإجمالى طاقة استيعابية 230 ألف طن، فيما أشار وصفى ميخائيل، وكيل وزارة التموين، إلى أن المحافظة استعدت لموسم توريد القمح هذا العام مبكرًا.

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