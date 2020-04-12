شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: إصابات الأطقم الطبية بالمستشفيات 12% فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالاستجابة لكل احتياجات الأطقم الطبية بالمستشفيات والتعامل الفورى مع أى تحديات قد تواجههم وتذليلها، تقديرًا لجهودهم الوطنية والاستثنائية للتصدى لفيروس كورونا، والحفاظ على صحة المواطنين، مؤكدة أنه سيتم عقد لقاء أسبوعى لتلبية كل متطلباتهم من المستلزمات الوقائية والأدوية وتوفير أى نواقص بشكل فورى.

كما وجهت بتشكيل لجنة مركزية، يكون هدفها الأساسى الحد من انتشار العدوى بين الأطقم الطبية فى كل المستشفيات الحكومية والخاصة، والتى بدأت عملها بالمرور على جميع المستشفيات للتأكد من استيفاء جميع الإجراءات والاشتراطات وتطبيقها، علمًا بأن حالات الإصابة بين الأطقم الطبية العاملة فى مستشفيات وزارة الصحة، جاء معظمها من خارج المستشفيات ونحو 12% فقط من داخلها، وتوجهت بالشكر للفرق الطبية فى كل أنحاء مصر وأسرهم لما يبذلونه من جهد كبير لحماية الوطن.

وأشارت إلى أنه فى إطار سعى الوزارة للتواصل مع كل الأطقم الطبية والإدارية أولًا بأول، تم عقد اجتماع، أمس، عبر تقنية «الڤيديو كونفرانس» مع الأطقم الطبية والإدارية بـ 4 من مستشفيات العزل، هى: «أبوخليفة، العجمى، ١٥ مايو، العجوزة»، والذين يعملون على مدار الساعة، للاطمئنان عليهم وعلى الحالة الصحية للمصابين والوقوف على احتياجاتهم.

إلى ذلك أعلنت الوزارة، مساء أمس الأول، خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل، بينهم 5 أجانب، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار الوزيرة لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمى للوزارة، أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ 426 متعافيًا، لافتًا إلى تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون.

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