شكرا لقرائتكم خبر عن «مجانًا».. القوات المسلحة توزع الكمامات الطبية الواقية على المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى باتخاذ كل الإجراءات الوقائية الحاسمة للحد من انتشار فيروس كورونا، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لهيئة الإمداد والتموين بتوفير الماسكات الطبية الواقية وتوزيعها على المواطنين مجانًا بالأماكن العامة والميادين الرئيسية ومحطات مترو الأنفاق الرئيسية ومواقف النقل الجماعى والتى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.

جدير بالذكر أن القوات المسلحة قامت بفتح خمسة خطوط إنتاج جديدة ومطورة للماسكات الطبية التنفسية، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، بإنتاج يومى يصل إلى 100 ألف ماسك، وتوفيرها للمواطنين، فى ظل خطة الوقاية الشاملة التى تنتهجها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

يأتى ذلك فى إطار خطة القوات المسلحة لتقديم كل إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر انتشار الفيروس، بما يكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب.