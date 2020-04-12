شكرا لقرائتكم خبر عن شرشر يعلن تخصيص مستشفي الباجور لمكان عزل ضد فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أسامة شرشر عضو مجلس النواب، إن مستشفى الباجور النموذجي ستكون أول مكان للعزل الطبي في محافظة المنوفية بالإضافة لاستخدام مبني (ب) بمركز تعليم الكبار (اليونسكو) بسرس الليان لعزل حالات الاشتباه ومخالطي المرضى بفيروس كورونا المستجد.

وطالب شرشر ، في بيان له، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكافئة الأطقم الطبية والتمريض والعاملين في الإسعاف من صندوق المحافظة للجيش الأبيض الذين يعملون ليلا نهارا في صمت ومعرضون لفقدان حياتهم كشهداء أمام هذا الفيروس الغامض، مؤكدا أن الأوضاع ما زالت تحت السيطرة في مدينتى سرس الليان ومنوف وقرى مركز منوف.

وقام شرشر بتكريم عدد من أطباء مستشفيات منوف العام والصدر والحميات، نظرا للجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.