شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يكشف تفاصيل قرار منع الرحلات البحرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه بدأ اليوم تطبيق قرار منع الرحلات البحرية وحتى إشعار آخر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا القرار استباقي وذلك حتى لا يجهز المسئولين عن الرحلات والمراكب أنفسهم للمناسبات المقبلة.
ولفت إلى أن هذا القرار ليس إجراء تعسفي ولكن خوفا على المواطنين وحرصا على عدم تواجد أي تجمعات تهدد حياتهم.
وأكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن هناك قرار بمنع تواجد أي من المواطنين على الشواطئ، العامة.
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