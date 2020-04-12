«المرض قريب منا جميعا».. متعافى من كورونا يوجه رسالة للمواطنين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد أحمد عبدالقادر طه، أحد المتعاقدين من فيروس كورونا، إنه يعمل فني تحاليل بمستشفى حميات أشمون، وأصيب بالمرض منذ فترة، وتم نقله عقب التأكد من إيجابية التحاليل الخاصة به إلى مستشفى العزل بقها، وتلقى العلاج لفترة وظهرت نتيجة تحاليله الأخيرة بسلبية الإصابة وتعافى وغادر المستشفى.
وقال: «أنا الحمد لله بصحة جيدة، كانوا يومين صعبين على الكل عليا وعلى أسرتي وأهل قريتي، حيث فوجئت بكم كبير من الأهالي يتصل بي ويؤازني في مرضي ويرفع من روح المعنوية ويهون عليا وأوجه لهم الشكر جميعًا، فسعادتي كانت كبيرة باتصالاتهم وأكثر ما كان يهون عليّ في مواجهة مرضي وكان اهتمامهم ودعمهم لي أكثر ما دفعني لمواجهة المرض».
وأضاف أحمد موجها نصيحة للمواطنين: «المرض قريب منا جميعا بشكل لا نتخيله، لا بد أن نأخذ حذرنا ونبتعد عن التجمعات والاختلاط والحفاظ على النظافة والتزام البيوت.. أتمنى من الجميع الحذر والتزام البيوت والبعد عن أي تجمعات».
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