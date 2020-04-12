شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: هناك أخطاء ظهرت أثناء تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور على مصيلحي وزير التموين، إن هناك عدة أخطاء ظهرت أثناء تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة، منها التكرار والازدواجية في إدخال الأرقام القومية وأرقام الهواتف.
وأكد «مصيلحي» أنه لن يكون هناك نجاح إلى بتعاون المواطن مع الحكومة، والظهور بالمظهر الإيجابي المتحضر، موجهاً الشكر لهيئة الرقابة الإدارية في التعاون والمساعدة في هذه المبادرة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزراء التموين والتخطيط والتنمية الإقتصادية والاتصالات والقوى العاملة ووزير الدولة للإعلام، بمقر وزارة الدولة للإعلام، اليوم وذلك للإعلان عن الإجراءات الخاصة بصرف الإعانة للعمالة غير المنتظمة لمدة ثلاثة أشهر تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية .
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