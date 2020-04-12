شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لصرف حوالات العمالة غير المنتظمة بمحافظة البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اللواء هشام آمنة، محافظة البحيرة، عن تجهيز عدد 11 مقرًا بديلاً لصرف حوالات العمالة الغير منتظمة، إلى جانب مكاتب البريد، وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي المنتشرة في ربوع المحافظة، وذلك اعتبارًا من غدًا الإثنين، للمستحقين الذين استلموا رسائل نصية على هواتفهم بالتوجه للصرف.

وأوضح «المحافظ» أن المقار الإضافية تشمل مكاتب بريد العبارة، ودمنهور، والمجمع الحكومي، ومنشأة افلاقة بدمنهور، سيتم الصرف بساحة الاستاد الرياضي بدمنهور، من خلال عدد 8 أجهزة، ومكاتب بريد أبوحمص البلد، والمحطة بأبوحمص، سيتم الصرف من مدرسة أبوحمص للغات من خلال 4 أجهزة، ومكتب بريد كفر الدوار فرعى سيتم الصرف بالنادي الاجتماعي بكفر الدوار، من خلال 4 أجهزة، ومكتبي بريد كفر الدوار الرئيسي، وسنترال كفر الدوار، سيتم الصرف بالمدرسة الابتدائي، بجوارهما من خلال 4 أجهزة، ومكتب بريد المحمودية الرئيسي والفرعي، سيتم الصرف بالمدرسة الابتدائي بجوار المكتب من خلال 4 أجهزة.

وأضاف محافظ البحيرة، أنه سيتم تنظيم المستحقين في مجمع المدارس الابتدائي قبل الصرف من مكتب بريد الرحمانية، ومدرسة الدلنجات الابتدائية بجوار مكتب بريد الدلنجات، ومدرسة عبدالعظيم بديوي بجوار مكتب بريد حوش عيسى، المدرسة الابتدائية واقد في كوم حمادة، بجوار مكتب بريد واقد، والمدرسة الابتدائية بمدينة أبوالمطامير بجوار مكتب البريد، وادفينا برشيد بجوار مكتب البريد.