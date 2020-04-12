شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: الحكومة وفرت التمويل اللازم لصرف إعانة العمالة غير المنتظمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تتخذ إجراءات استباقية لمواجهة الظروف الاستثنائية، فكانت توجيهات رئيس الجمهورية بجمع بيانات العمالة غير المنتظمة وصرف إعانة شهرية بقيمة 500 جنية لمدة ثلاث شهور.

وأضافت: «منذ ذلك الحين شكل رئيس مجلس الوزراء لجنة برئاسته للعمل على تنفيذ المبادرة فشملت قاعدة بيانات من قاموا بالتسجيل ومن أرسل على بوابة الشكاوى الحكومية وحتى بيت الزكاة المصري، وبعد التنقية ولعدم التكرار وصل العدد لميلون ونصف المليون ووفرت الحكومة التمويل اللازم، وتم فتح حساب رقم (2030 ) في جميع فروع بنك مصر على مستوى الجمهورية لمن يريد المشاركة في التبرع لتلك الفئات».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزراء التموين والتخطيط والتنمية الإقتصادية والاتصالات والقوى العاملة ووزير الدولة للإعلام، بمقر وزارة الدولة للإعلام، اليوم وذلك للإعلان عن الإجراءات الخاصة بصرف الإعانة للعمالة غير المنتظمة لمدة ثلاثة أشهر تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية .