شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يوضح آلية صرف إعانة العمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح عمرو طلعت وزير الاتصالات، الآلية التي ستتبع في صرف الإعانة للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه.

وقال الوزير إنه سيتسلم كل مستفيد رسالة نصية على التليفون المحمول الخاص به والمسجل بقاعدة البيانات قبل موعد الصرف بيوم والتي ستبدأ من اليوم لإبلاغه باليوم المحدد والجهة التي سيصرف منها، ومن خلال ثلاث جهات على مستوى الجمهورية وهى البريد المصري بمنافذه على مستوى الجمهورية، والمدراس تابعة لمكاتب البريد، فروع البنك الزراعي المصري على مستوى الجمهورية، وعلى المستفيد ان يختار أي فرع من الجهة المحددة له في الرسالة دون غيرها، ولن يتم الصرف إلا لمن وصلته الرسالة وفي اليوم اوالجهة المحددة، مع الاخذ في الاعتبار بضرورة وجود أصل بطاقة الرقم القومي وصورة ضوئية وجهاز المحمول الذي عليه نص الرسالة ومن غير ذلك لن يتمكن من الصرف، وتم انشاء رقم للتواصل (142) ليتعرف كل مواطن مستفيد على ميعاد وجهة الصرف االصرف منها الإعانة.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الاجراءات مراعاة عدم الازدحام وحرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزراء التموين والتخطيط والتنمية الإقتصادية والاتصالات والقوى العاملة ووزير الدولة للإعلام، بمقر وزارة الدولة للإعلام، اليوم وذلك للإعلان عن الإجراءات الخاصة بصرف الإعانة للعمالة غير المنتظمة لمدة ثلاثة أشهر تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية.