شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل: المواطن من أهم أولويات الحكومة في ظل الظروف الاستثنائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن اجتماع الوزراء المعنيين الأحد، جاء للشرح والتوضيح فور الانتهاء من إجراءات وآلية صرف الإعانة للعمالة غير المنتظمة، وقدرها 500 جنيه لمدة ثلاث أشهر بدءًا من الاثنين، موضحًا أن من سيتخلف عن مبادرة الصرف ستصله رسالة ثانية، مشيرًا إلى أن كل هذه التسهيلات من أجل رعاية ودعم المواطن.

وأكد وزير الدولة للإعلام خلال المؤتمر الصحفي اليوم الذي عقد بمقر وزارة الدولة للإعلام وبمشاركة وزراء التموين، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاتصالات والقوى العاملة، أن الحكومة من أهم أولوياتها الحفاظ على المواطن في ظل هذه الظروف الاستثنائية معتمدين الشفافية والوضوح، لا وجود للشائعات ولا للمزايدات.