شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: غدًا بدء صرف الإعانة للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بمبادرة صرف التعويضات اللازمة للعمالة غير المنتظمة، وذلك في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، تقرر صرف منحه شهرية للعمالة غير المنتظمة بالدولة قدرها خمسمائة جنيه لمدة ثلاثة أشهر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزراء التموين والتخطيط والتنمية الإقتصادية والاتصالات والقوى العاملة ووزير الدولة للإعلام، بمقر وزارة الدولة للإعلام، اليوم وذلك للإعلان عن الإجراءات الخاصة بصرف الإعانة للعمالة غير المنتظمة لمدة ثلاثة أشهر تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية .

وأوضح سعفان أنه تم تسجيل حوالي 2 مليون عامل وعاملة وبعد التدقيق والفحص وصلنا لميون ونص المليون، وسيبدأ الصرف غداً الاثنين حتى الخميس، وستحدد فترة أخرى لمن يتخلف عن الصرف لنهاية الشهر.