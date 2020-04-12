شكرا لقرائتكم خبر عن عزل 12 صيادًا بالبحيرة بعد عودتهم من العمل أمام السواحل الليبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية الصحة بالبحيرة، الأحد، بعزل 12 صيادًا جديدًا في فندق تابع لوزارة الشباب والرياضة، عقب عودتهم من رحلة عمل أمام السواحل الليبية، وبعدما غادروا بوغاز رشيد منذ حوالى شهر، ليرتفع بذلك عدد الصيادين الذين تم عزلهم إلى 20 صيادًا بعد عزل 8 صيادين ضمن طاقم مركب أخرى، السبت.

وقال محمد عباسى، عضو مجلس النواب عن دائرة رشيد، في تصريحات صحفية، إن «بوغاز رشيد استقبل مركبًا جديدًا يُقل 12 صياداً، وكان في انتظار وصول المركب اللواء عماد الدكرورى، رئيس مدينة رشيد، والعميد أشرف عوض، مأمور مركز رشيد، والرائد أحمد المسيرى، رئيس مباحث المركز، وتم تطهير وتعقيم المركب عقب وصوله».

وأضاف «عباسى» أن فريق طبى مكون من الدكتور أحمد الجميل، مدير مستشفى رشيد، والدكتور محمود الزعفرانى، استشارى ورئيس قسم الحميات بالمستشفى، والدكتور ماهر السمبختى، أخصائى الحميات بالمستشفى، وعدد من أفراد وطاقم المستشفى بتوقيع الكشف الطبى على الطاقم المركب بعد عودتهم إلى بوغاز رشيد، وتبين أن جميعهم بصحة جيدة.

وأوضح أنه تم نقل الصيادين بأتوبيس إلى فندق مجهز ومؤمن بمركز التدريب المدني بدمنهور التابع لوزارة الشباب والرياضة، لعزلهم لمدة 14 يومًا كإجراء احترازي في مواجهة فيروس «كورونا»، خوفًا من أن يكونوا احتكوا بصيادين أو غيرهم من مواطني دول أخرى.

فحص وعزل 12 صيادًا بالبحيرة بعد عودتهم من العمل أمام السواحل الليبية

فحص وعزل 12 صيادًا بالبحيرة بعد عودتهم من العمل أمام السواحل الليبية

فحص وعزل 12 صيادًا بالبحيرة بعد عودتهم من العمل أمام السواحل الليبية

فحص وعزل 12 صيادًا بالبحيرة بعد عودتهم من العمل أمام السواحل الليبية

فحص وعزل 12 صيادًا بالبحيرة بعد عودتهم من العمل أمام السواحل الليبية

فحص وعزل 12 صيادًا بالبحيرة بعد عودتهم من العمل أمام السواحل الليبية

فحص وعزل 12 صيادًا بالبحيرة بعد عودتهم من العمل أمام السواحل الليبية

فحص وعزل 12 صيادًا بالبحيرة بعد عودتهم من العمل أمام السواحل الليبية