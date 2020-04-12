شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك شرق بورسعيد تحبط محاولة تهريب كمية ضخمة من الحشيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الإدارة العامة لجمارك شرق التفريعة ببورسعيد، برئاسة محمد محمود حنفى، بالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى من ضبط محاولة تهريب كمية ضخمة من مخدر الحشيش الممنوع حيازته أو تصديره أو إستيراده أو تداوله، طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وبالمخالفة لقانوني الجمارك والاستيراد والتصدير.

وبناء على إخبارية مقدمة من الإدارة العامة لجمارك شرق بورسعيد والإدارة المركزية لجمارك بورسعيد وفرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببورسعيد وإدارة البحث الجنائى بالاشتباه في وجود أصناف ممنوعة ضمن مشمول حاوية 40 قدم رقم MNBU0314710 قادمة من سوريا على الباخرة إيجى كراون برسم الترانزيت المباشر لميناء شرق بورسعيد وجهة نهائية ليبيا ومشمولها مستنديا لبن منشأ سورى.

تم استصدار إذن النيابة وتشكيل لجنة جمركية من أيمن جودة، مدير إدارة الحركة بالإنابة، وعماد الدين محمد الزيني ومحمد حسن وعبدالسلام العرباني، مديرى الحركة، ومحمد الجمل، مأمور تعريفة الساحة، ومحمد إبراهيم عثمان، مدير إدارة المكافحة عمليات، وسالم لافي، رئيس قسم الأمن الجمركي الجمركي لمعاينة المشمول.

وتبين وجود 18996 قطعة (فرش) بها مادة بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر مدون (عالى المقام) بوزن قائم 4 طن مخبأة داخل علب اللبن بتقفيل المصنع وبطريقة يصعب إكتشافها.

قرر يسرى رجب، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

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