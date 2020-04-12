شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «تعليم الإسماعيلية» يصدر قرارًا بشأن «استغلال الطلاب في الأبحاث» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، الأحد، أمرًا إداريًا شدد خلاله على «إحالة أي من المعلمين أو العاملين بمديرية التربية والتعليم والإدارات التابعة لها إلى التحقيق أمام الشؤون القانونية في حالة التدخل والإعلان عن استغلال الطلاب بدفع مبالغ مالية مقابل عمل أبحاث متعلقة بالصفوف التعليمية المختلفة بدءًا من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي».

وقال «قبيصي» في تصريحات صحفية، الأحد، إن «كل ما يخص الأبحاث ونوعياتها وطريقه عملها كشفت عنه وزارة التربية والتعليم من خلالها البوق الرسمي لها إلى جانب صفحات المديريات ومنها صفحة العلاقات العامة والإعلام الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية وعلى أولياء الأمور والطلاب الدخول للصفحات والتفاعل معها».