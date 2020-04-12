شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندى يهاجم السلفيين والإخوان: «تحركهم أيادي صهيونية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
هاجم الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الجماعات السلفية والاخوانية، مشيرا إلى أنهم يصنفوا الناس مؤمنين وكفار.
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد: «تلاقى الناس دول يعتبروا انفسهم اعلى درجات المؤمنين، وبيصنفوا بعض لجماعات تصل ل٣٥، اخرهم سلفيو كوستا، وتلاقيهم بيكفروا بعض وبيتهموا بعض بالنفاق والتدليس، وكل ده بينهم مع بعض وكلهم بتغذيهم ايدى صهيونية بالأموال».
واستكمل: «هم دلوقت منتشرين في القرى، بحجة انهم يحموا نفسهم والناس، ازاى ندفن حد ميت بكورونا هنا، عيالنا هتموت، وطبعا ناس طيبين يمشوا وراهم ويشيلوا العار طول عمرهم».
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