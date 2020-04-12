"الرياضة" تعلن أسماء الفائزين بمهرجان إبداع على بوابتها الإليكترونية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعلن وزارة الشباب والرياضة عن الفائزين في مجالات مهرجان إبداع الذي تنفذه الوزارة للعام الثامن على التوالي، وذلك بداية من غد الاثنين على البوابة الإليكترونية للوزارة وقناة اليوتيوب ، ويقام مهرجان إبداع برعاية رئاسة الجمهورية .

كانت وزارة الرياضة وافقت على صرف مبلغ بقيمة 3.3 مليون جنيه يتضمن مكافآت كل من المنتخب المصارعة ناشئين، التايكوندو وشمل المبلغ أيضا قيمة مكافآت منتخب مصر لكرة اليد، وكذلك دعم الاتحاد المصري للفروسية، وعدد من أندية الصعيد والوجه البحري .

يأتي هذا في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم كافة انواع الدعم المادي واللوجيستي للأندية والاتحادات الرياضية المختلفة، وكذلك دعم أبطال مصر الرياضيين اللذين شاركو وحققوا إنجازات في مختلف البطولات وفقا للظروف الحالية.

ووجه الدكتور أشرف صبحى مديرى المديريات بالتوسع فى تنفيذ الأنشطة والفعاليات عبر الوسائل الإلكترونية أون لاين، وطرح تنفيذ المبادرات الثقافية والفنية بجميع المحافظات فى نفس التوقيت مثل مبادرة "الفن فى البلكونة" التى تتاح أمام الشباب من أجل المشاركة بها، وإظهار مواهبهم الفنية، مطالباً بتوحيد آليات بث الأنشطة والفعاليات من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة وقناة اليوتيوب وإذاعة الشباب الخاصة بالوزارة.