شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. متى نرتدى الملابس الصيفية..مدير التنبؤات بهئية الأرصاد يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، استقرار الأحوال الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية خلال الأيام المقبلة ، مع هدوء فى سرعات الرياح على أغلب الأنحاء .

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هناك فرص لوجود الشبورة على الطرق وهو ما يتوقع أن يقلل من الرؤية الأفقية خاصة فى الساعات الأولى من الصباح الباكر.

وكشف أنه من المتوقع بداية من الثلاثاء ارتفاع تدريجى بحرارة الجو لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية بقيم تصل إلى 4 درجات حيث تسجل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 30 درجة مع نهاية الأسبوع .

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وناشد شاهين المواطنين بالحذر فى تخفيف الملابس مؤكدا أنه لازالت الأجواء شديدة البرودة ليلا ووجود فارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى 10 درجات، مشيرا إلى أن الحديث عن ارتداء الملابس الصيفية يجب أن يكون مع أول مايو المقبل خاصة وأن طقس الربيع متقلب .

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الإثنين ، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة ، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس ، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس معتدل نهارا بارد ليلا ، والرياح معتدلة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد ، بالقاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجات، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجات، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجات، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة

