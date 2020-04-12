شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات احترازية لمواجهة كورونا بمستشفى الوراق بعد تسجيل حالات إصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت إدارة مستشفى الوراق المركزى سلسلة من الإجراءات الاحترازية والوقائية بعد تسجيل عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا بالمستشفى، وذلك منعا لنقل العدوى إلى المترددين.

وقالت مصادر مسئولة بمستشفى الوراق المركزي، لليوم السابع، إن مريضة مسنة وراء نقل العدوي إلى المستشفي كانت قد دخلت إلى الرعاية المركزية في وقت سابق.

وقامت إدارة المستشفي بتعقيم وتطهير الرعاية وتم إبلاغ وزارة الصحة بالحالات الإيجابية لبدء نقلها لمستشفى العزل للعلاج.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.