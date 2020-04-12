شكرا لقرائتكم خبر عن كاهن كنيسة السمائيين بأسيوط: ملتزمون بقرار غلق الكنائس وتعليق الصلوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد القس إنجيلوس ثروت كاهن كنيسة السمائيين بحي الأربعين بمدينة أسيوط، إن كنيسته ملتزمة بقرار المجمع المقدس الذى يقضي بغلق الكنائس وتعليق الصلوات لافتا إلى أن الصور التى تم تداولها عن صلوات بالكنيسة تعود لشهر أبريل عام 2019 وليس هذا العام

وشدد القس على إن كنيسته ملتزمة بقرار اللجنة العامة للمجمع المقدس الذى صدر نهاية مارس الماضي والذى قضى بتعليق الصلوات والطقوس في كافة الكنائس القبطية بمصر من أجل الوقاية من فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا

وكانت الكنيسة القبطية قد قررت استمرار تعليق جميع الصلوات بالكنائس، بما فيها صلوات الأسبوع المقدس، وتأجيل طقس إعداد زيت الميرون المقدس –أحد أسرار الكنيسة السبع- وهو حدث كنسي له أهميته الكنسية والتاريخية والرعوية والذي يقوم به البابا مع جميع مطارنة وأساقفة المجمع المقدس، والتأكيد على أن تقتصر الجنازات على أسرة المنتقل فقط.

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كما قررت الكنيسة إيقاف صلوات الأكاليل، لحين استقرار الأوضاع، واستمرار الكهنة في متابعة العمل الرعوي للأسر ولا سيما الحالات الخاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.وناشدت الكنيسة جميع المصريين باتباع تعليمات الوقاية والسلامة، مع الالتزام بالبقاء في المنزل لمنع تفشي الوباء.

كان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد ترأس اليوم الأحد قداس اليوم "أحد الشعانين" من كنيسة التجلى المجيد بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، بدون حضور شعبى، وقال البابا تواضروس الثانى – فى كلمة قصيرة عقب دورة السعف بالكنيسة – إن إنجيل باكر الذى كان يتحدث عن "زكا العشار" يعطى تعزية للذين هم في المنازل ولم يستطيعوا أن يحضروا الصلاة فى الكنيسة، ولكن السيد المسيح قال له "ينبغى أن أكون اليوم في بيتك".