شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية يعلن عن تعليمات مشروع الأبحاث لـ "أبناؤنا فى الخارج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية تقييم مستوى الطلاب المتقدمين لامتحانات (أبناؤنا فى الخارج) من خلال مشروع البحث الذي يقوم الطالب بإعداده ورفعه على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

وبدوره قام قطاع المعاهد بإعداد نماذج مشروعات بحثية مقترحة (نماذج استرشاديه) لجميع الصفوف من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي بما فيها الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية على بوابة الأزهر، للاسترشاد بها إضافة إلى نموذج إجابة بصيغة ورد يستخدمه الطالب للإجابة على المشروع البحثي، حيث يقوم الطالب بتحميله، والإجابة عليه، ثم يقوم بحفظ الملف بصيغة الـ PDF ، ويقوم برفعه على البوابة، عبر هذا الرابط. http://www.azhar.eg/OutExams أو WWW.azhar.eg/education/abroadstudents ، مع العلم أن المنهج الذى سيقيم فيه الطالب من بداية المنهج حتى نهاية الدروس التي تنتهي في 15 مارس 2020 وهذا المنهج موجود على بوابة الأزهر الإلكترونية للاطلاع عليه.

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وأشار الشيخ أحمد عبد العظيم محمد رئيس الإدارة المركزية للامتحانات إلى أنه في حالة تعذر إرسال الطالب البحث على بوابة الأزهر الإلكترونية، يمكن الإرسال عبر البريد الإلكترونى الخاص بإدارة (أبناؤنا في الخارج) بالإدارة المركزية للامتحانات [email protected] مع الاكتفاء بالإرسال بإحدى الطريقتين فقط ويكون تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي، من خلال كراسة الأنشطة المتاحة على بوابة الأزهر لذات الصفين، بعد طباعتها والإجابة عليها، ويقوم التلميذ برفعها كباقي الصفوف الدراسية، بعد سحبها بالماسح الضوئي أو أي طريقة يمكن الرفع بها . مع الوضع في الاعتبار أن يعد الطالب بحثا واحدا في جميع المواد يشتمل على جميع المحاور المقررة عليه بالصف الدراسي الخاص بالطالب ويقوم برفع البحث بعد الانتهاء من إعداده، وذلك في الفترة من 15 أبريل حتى 16 مايو المقبل، وسيتم إغلاق الصفحة في نهاية يوم 16مايو ولن يلتفت لأي بحث بعد ذات الموعد.