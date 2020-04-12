شكرا لقرائتكم خبر عن رغم قيود السفر.. شركات السياحة والطيران العالمية تعلن عودتها فى 17 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركات السياحة العالمية عن تواريخ مبدئية لاستئناف رحلاتها من جديد خلال شهر يونيو المقبل، وذلك بعد أن علقت أغلب تلك الشركات رحلاتها منذ مارس الماضى بسبب قيود السفر التى فرضتها الدول على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويأتى ذلك كما قالت Mirror Online على أمل أن يتم رفع قيود الإغلاق فى الوقت المناسب للتخطيط لرحلة فى هذا الصيف، ولفتت الشركات العالمية إلى أنه مع تطور الأمور فى الداخل والخارج على حد سواء، قد تتغير هذه التواريخ.

وأعلنت Tui أنها تخطط لبدء الطيران مرة أخرى فى 17 يونيو، بعد أن كانت قد علقت جميع عطلاتها حتى 31 مايو، وقالت متحدثة باسم توي: "نحن نراقب الوضع باستمرار وسنبدأ فى اصطحاب الناس فى عطلة مرة أخرى بمجرد أن نتمكن من القيام بذلك".

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وكذلك قالت شركة جيت 2 إنها لن تستأنف أى رحلة حتى يونيو، وأكد المتحدث الرسمى لـ Mirror Money: "فى ضوء حالة عدم اليقين المستمرة التى يسببها جائحة Covid-19، اتخذنا قرارًا بإعادة استئناف برنامج الرحلات والعطلات فى 17 يونيو "، "نحن نبقى هذا القرار قيد المراجعة المستمرة، وذلك تمشيا مع توجيهات الحكومات والسلطات ذات الصلة."

ولفت المتحدث إلى أن "العملاء الذين كان من المقرر سفرهم قبل هذا التاريخ لا يحتاجون إلى الاتصال بنا. نحن نتواصل بشكل استباقى مع العملاء فى ترتيب تاريخ المغادرة لمناقشة خياراتهم، أحدها هو إعادة إجازتهم إلى تاريخ لاحق. نحن نعلم مدى أهمية العطلات لعملائنا".

وكذلك أوقفت رايان إير 90% من رحلاتها، لكنها ستواصل العمل وفق جدول زمنى محدود، وأكد الرئيس التنفيذى لشركة رايان اير مايكل أوليرى أن الجدول العادى للرحلات الجوية التجارية لن يعود حتى 17 يونيو.