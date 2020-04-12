شكرا لقرائتكم خبر عن أبو هشيمة مستمر فى مسيرته الخيرية: مبادرة الخير لسه مكملة وبنوصل الدعم لأهله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة مسيرته الخيرية التى تهدف لمساعدة القرى الأكثر احتياجاً فى الصعيد، وفى ظل الأزمة الحالية التى يعانى منها الكثيرون بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وحرص أبو هشيمة على استكمال مبادرة الخير، التى أطلقها مسبقاً لمساعدة قرى الصعيد تزامناً مع اقتراب شهر رمضان الكريم، ونشر رجل الأعمال مجموعة صورا من المقطورات التى رفعت شعار "دعم العمالة اليومية مسئولية"، عبر حسابه الشخصي بتويتر، ليعلن استمرار المبادرة.

وعلق أبو هشيمة على الصور قائلا، "مبادرة الخير لسة مكملة وقدرت توصل الدعم لأهله فعلا فى القاهرة الكبرى والصعيد.. ربنا ما يحرمش أى بيت مصري من قوته اليومى ومصدر دخله".



تغريدة أبو هشيمة

وشارك أبو هشيمة، منذ أيام، بمقطع فيديو لوصول التبرعات التى أعلن عنها للأسر الأكثر احتاجاً فى ثلاث محافظات منها القاهرة والجيزة والقليوبية، وتضمنت مساعدات غذائية وسلع ضرورية بالتعاون مع بنك الطعام.

جانب من المبادرة

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مبادرة الخير مبادرة الخير

وفى وقت سابق أعلن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة تكفله بـ 2000 أسرة فى 11 قرية مختلفة بـ6 محافظات مصرية وهم بنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والغربية والبحيرة.

وقال أحمد أبو هشيمة، إن هناك مواطنين يعملون اليوم بيومه فى تلك الظروف الصعبة ومضطرين للنزول فى هذه الأيام، والدولة المصرية عملت ما تستطيع قعله وخصصت 100 مليار جنيه للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.

وأضاف رجل الأعمال، "نحن لابد أن نعمل ما يمليه عليه ضميرنا لذلك قررت بالتعاون مع جمعية الأورمان بأنى اتكفل بـ 2000 أسرة فى 11 قرية فى 6 محافظات مصر ".

وكان بنك الطعام المصرى أعلن تكفل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بألفين أسرة غذائيًا ممن يرعاهم بنك الطعام المصرى فى حملة "دعم العمالة اليومية مسؤولية"، وذلك فى إطار حرصه على مواصلة دعمه للعمالة اليومية غير المنتظم، لمساعدتهم على البقاء بمنازلهم حتى لا يعرضوا نفسهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا.